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29 Ağustos 2018 10:08

Pazardan aldığı keçi çocuğu gibi oldu

Adana’da bir kaynakçının, ’Nazlı’ ismini verdiği keçisiyle spor yapması, motosiklete binmesi, kahvehaneye gitmesi ve yemek yemesi görenleri şaşırtıyor.

Pazardan aldığı keçi çocuğu gibi oldu

29 Ağustos 2018 10:08


Adana’da kaynakçılık yapan Yakup İsrinam (35) pazardan aldığı ve ’Nazlı’ ismini verdiği keçiyle olan ilişkisi görenleri hayrete düşürüyor. İsrinam, çocuklarından ayırt etmediği keçisi sahibi nereye gitse peşinden gidiyor.


Sahibi onu götürmediği zaman da arkasından tepki gösteriyor. Yakup İsrinam, bir iki saat keçiden uzak kalıp dışarıdan gelirken sokağın başından ’Nazlı’ diye seslendiğinde keçi meleyerek karşılık veriyor.


Yakup İsrinam, keçiyle birlikte spora çıkıyor, birlikte koşuyor, kahvehaneye gidiyor, motosiklete biniyor, aynı sofrada yemek yiyor. Keçi, sahibiyle tokalaşıyor ve hatta selam veriyor.


Yakup İsrinam, hayvan sevgisinin çocukluğundan geldiğini, hayvanları çok sevdiğini daha öncede kedi ve köpek beslediğini ancak 1 yıl 7 ay önce aldığı keçiyle arasında önemli bir bağ kurduğunu anlattı. İsrinam, "Ben onu pazardan aldığımdan bu yana elimle besliyorum. Biberonla su verip süt vererek büyüttüm ben onu. Bu da hayvanları çok sevdiğimden kaynaklanıyor. Artık bu keçi benim her şeyim oldu. Onu çocuklarımdan ayırmıyorum. Benimle geziyor, spor yapıyor, kahvehaneye gidiyor, yemek yiyor, hatta tatile bile beraber gidiyoruz" dedi.




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