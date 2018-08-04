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04 Ağustos 2018 16:45

"Pembe Panter Ayşe" İnstagram fenomeni çıktı

Adana’da VIP fuhuş yaptığı ve fuhşa yer temin ettiği gerekçesiyle tutuklanan Pembe Panter Ayşe B.


04 Ağustos 2018 16:45

’nin İnstagram fenomeni olduğu ortaya çıktı.


Adana’da, sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle gecelik 3 bin liraya ’VIP’ fuhuş yaptığı ve fuhşa yer temin ettiği öne sürülen ’Pembe Panter’ lakaplı Ayşe B. (24) dün Adana polisi tarafından yakalanmıştı. Pembe Panter Ayşe’nin aynı zamanda makyaj konusunda İnstagram fenomeni olduğu ortaya çıktı.


60 bin takipçisi olan hesabında cilt bakımı, makyaj konusunda tavsiyeler veren Ayşe B.’nin İnstagram fenomeni olması şaşırttı. Ayşe B.’nin tutuklandığını öğrenen takipçileri ise fotoğraflarının altına ‘Seni fuhuştan almışlar, yazık, rezil” şeklinde yorumlar yaptı.




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