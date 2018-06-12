Perakende sektörüne “kadınca” moral

Çarşı, pazarda canlanmanın beklendiği bir dönemde Adana’da bir grup kadın esnaf, moral bulmak ve müşterilerine keyifli anlar yaşatmak için ilginç bir etkinliğe imza attı. Kadın esnaflar, farkındalık oluşturmak amacıyla düzenledikleri aktivitede ziyaretçilerini müzik dinletisiyle karşıladı. Büyük beğeni toplayan organizasyonda yer alan kadın müzisyenler, akordiyon, gitar, çello, davul ve zurna ile alışverişi eğlenceye çevirdi.

Tarz deri ayakkabı sektöründe beğenilen ve başarılı çalışmalarını sürdüren Desiree Ayakkabıyı’nın kurucuları Meliha Taş ve Canan Boğa ile Adana’da giyim sektöründe faaliyet gösteren Kadriye Tufan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen müzik ziyafetinde kadın esnaflar ve davetliler moral depoladı. Programa solist olarak katılan O Ses Türkiye sahnesine çıkan Cansu Meyancı, seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla mağazaya gelen konuklara hoşça vakit geçirdi.

Meliha Taş, kendilerine uğramadan geçmeyen arkadaş, dost ve müşterilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Konuklarıyla yakından ilgilenen Taş, “Adeta bir sabah kahvesi veya ikindi çayı misafirliği tadında geçen günlük çalışmalarımız sırasında dostlarımızı en güncel ve tarz ürünler ile tanıştırıyoruz.’’ dedi.

Gerçekleştirdikleri müzik etkinliğiyle misafirleriyle birlikte keyifli dakikalar geçirmesinin ayrıcalığını yaşadıklarını ifade eden Meliha Taş, “Son birkaç yıldır esnaf kesiminde ciddi bir durgunluk yaşanıyor. Ancak Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı’ndan sonra piyasada hareketlilik başladı. Bayram öncesi hayata geçirdiğimiz bu programla hem bizler moral bulduk, aynı zamanda diğer esnaflarımıza da aynı duyguyu vermek istedik. Biz markaların modellerini çok uygun fiyata satıyoruz. Ağırlıklı olarak bayanlara yönelik çalışıyoruz. Ancak Babalar Günü nedeniyle bu etkinlikte erkeklere yönelik ürünleri de müşterilerimize sunduk. Bizleri yalnız bırakmayan konuklarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.