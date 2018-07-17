Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 12:21

Petrol boru hattında hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Adana’da petrol boru hattından hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

Petrol boru hattında hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

17 Temmuz 2018 12:21


Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Adana’nın Ceyhan ilçesi ile Şanlıurfa merkez ve Viranşehir ilçesinde petrol boru hattından hırsızlık yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 4 ayrı adrese yapılan operasyonda şüphelilerden 2’si gözaltına alındı.


Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, Ceyhan-Kırıkkale ve Ceyhan-Kerkük Petrol Boru Hattından ham petrol çalmak için kullandıkları oksijen tüpü, spiral makinesi, çok sayıda spiral taşı, matkap, boru anahtarı ve uzatma kabloları ile birlikte 2 adet sahte araç plakası ele geçirildi.


Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç