Petrol boru hattında hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Adana’nın Ceyhan ilçesi ile Şanlıurfa merkez ve Viranşehir ilçesinde petrol boru hattından hırsızlık yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 4 ayrı adrese yapılan operasyonda şüphelilerden 2’si gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, Ceyhan-Kırıkkale ve Ceyhan-Kerkük Petrol Boru Hattından ham petrol çalmak için kullandıkları oksijen tüpü, spiral makinesi, çok sayıda spiral taşı, matkap, boru anahtarı ve uzatma kabloları ile birlikte 2 adet sahte araç plakası ele geçirildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.