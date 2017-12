Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kızılay’a kan ve kök hücre bağışladı

Türk Kızılayı Adana Şubesi’nin yıl boyu süren kan ve kök hücre bağışı kampanyasına, Pir Sultan Abdal Derneği de destek verdi. Seyhan Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen kan bağışı etkinliğine, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adana Şube Başkanı Şükrü Şahin ve dernek üyeleri katıldı.

Türk Kızılayı Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kan bağışı öncesi yaptığı açıklamada, her zaman kan ve kök hücreye ihtiyaç olduğunu hatırlatarak, toplumun her kesiminden yapılan bağışların sevindirici olduğunu söyledi. Başkan Saygılı, “Kan dökülen dünyada, sizin gibi can dostların erdemli kan ve kök hücre bağışı Türkiye’nin iyilik eli Kızılay’a güç vermiştir. Görmediğiniz, bilmediğiniz, tanımadığınız insanlarla kan kardeşi olma konusundaki bu tavrınızı tebrik ediyorum. Bu işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

Sağlıklı her bireyin kan bağışlaması gerektiğini anlatan Saygılı, kan bağışını özendirmek için şehrin merkezi yerlerine kurdukları merkezlerde Kızılay çalışanlarının bağışçıları beklediklerini kaydetti.

Dernek Başkanı Şükrü Şahin ise zorda ve darda kalanlara el uzatmanın insanlık görevi olduğunu belirterek, “Kimi zaman bir hastalıkla mücadele eden kimi zaman ise acil kana ihtiyacı olanların yüzünü güldürmek istedik, canlarımıza kan verdik” diye konuştu.

Türk Kızılayı Adana Şubesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve takdirle karşıladıklarını belirten Şahin, “Hem kan hem de kök hücre bağışı konusunda Türk Kızılayı’na desteklerimiz bundan sonra da devam edecek. Kızılay’ın iyilik yürüyüşünde her zaman yanlarında olacağımızı ve üzerimize düşen her görevi yerine getireceğimiz belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Saygılı kan bağışı etkinliğinin sonunda, desteklerinden ötürü Dernek Başkanı Şükrü Şahin’e teşekkür belgesi takdim etti.