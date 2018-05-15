Pistonlarda 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirlik Park alanından geçecek olan bir kamyonda yüklü miktarda uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine park alanında önlem alan polis beklemeye başladı.

Bir süre sonra beklenen kamyon gelince polis kamyonu durdurup arama başlattı. Yapılan aramalarda karton kolilerin arka kısmına gizlenmiş halde 13 piston içerisinde 350 bin uyuşturucu hap olduğu belirlendi. Polis pistonları tek tek kasadan indirip daha sonra açarak hapları imha etti. Kamyon sürücüsü M.Ş. ise gözaltına alındı. Zanlının haplardan haberi olmadığını söylediği öğrenildi.