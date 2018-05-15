Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 09:21

Pistonlarda 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana’da durdurulan bir kamyonda 13 piston içinde 350 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Pistonlarda 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

15 Mayıs 2018 09:21


Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirlik Park alanından geçecek olan bir kamyonda yüklü miktarda uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine park alanında önlem alan polis beklemeye başladı.


Bir süre sonra beklenen kamyon gelince polis kamyonu durdurup arama başlattı. Yapılan aramalarda karton kolilerin arka kısmına gizlenmiş halde 13 piston içerisinde 350 bin uyuşturucu hap olduğu belirlendi. Polis pistonları tek tek kasadan indirip daha sonra açarak hapları imha etti. Kamyon sürücüsü M.Ş. ise gözaltına alındı. Zanlının haplardan haberi olmadığını söylediği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç