Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 07:09

PKK’ın 15 Ağustos planına darbe: 12 gözaltı

Adana terör örgütü PKK’ya yönelik 15 Ağustos öncesi yapılan operasyonda molotoflu eylem hazırlığında olan 4’ü çocuk 12 kişi gözaltına alındı.

PKK’ın 15 Ağustos planına darbe: 12 gözaltı

14 Ağustos 2018 07:09



Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın ilk saldırısı olan 15 Ağustos yıl dönümü öncesi operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen 14 adrese özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı. Zırhlı birlikle söz konusu mahallere önceden girip güvenlik önlemi aldı. Özel harekat ekipleri koçbaşlarıyla söz konusu şahısların evlerinin kapısına kırarak içeri girdi.



Korsan gösteri ve Molotoflu gösteri için hazırlardı


Operasyon kapsamında 4’ü çocuk 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların, 15 Ağustos’ta şehrin çeşitli yerlerinde molotoflu eylem ile korsan gösteri yapacakları öğrenildi. Bunun yanı sıra şahısların daha önceden molotflu eylemlere katılmaktan suçları olduğu belirtildi.



Şifreli talimat ile sokağa çıkacaklardı


Eylem hazırlığında olan şahıslar, örgüte yakın internet sitelerinde iletişim kurdukları öğrenildi. Örgüte yakın olan internet sitelerinde, eylem planları ve sokağa çıkma çağrısını haberlerin içerisine gizlenmiş şifreli kelimeler ile yapıldığı da tespit edildi.



Gözaltına alınan zanlıların adli tıp biriminde sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç