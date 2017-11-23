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23 Kasım 2017 12:21

PKK’nın infaz timi tutuklandı

Adana’da, sakalını kesmesi için uyardıkları kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan terör örgütü PKK’nın infaz timinde yer aldıkları belirtilen 3 kişi tutuklandı.

PKK’nın infaz timi tutuklandı

23 Kasım 2017 12:21


Edinilen bilgiye göre, 22 Temmuz 2015 tarihinde Seyhan ilçesi, Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, terör örgütü PKK sempatizanlarının korsan gösteri yaptığı sırada eve gelen maskeli 3 kişiden 2’sinin, evli ve 3 çocuk babası Ethem Türkben’i çocuklarının yanında tabancayla ateş ederek öldürmesinin ardından olayın aydınlatılması için Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kuruldu.


Terör örgütü PKK’nın, Kobani olaylarından sonra infaz timi oluşturduğunu belirleyen özel ekip, Türkben’i sakallarını kesmesi konusunda uyaran 3 kişinin terör örgütünün infaz timinde yer aldığını belirledi.


Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma yapan ekipler, 10 Kasım’da düzenledikleri operasyonda terör örgütü PKK’nın infaz timinde yer aldığı belirtilen Sedat Ö.’yü (22) Şırnak’ta, Ferdin A. (21) ve Rubar E.’yi (20) Gülbahçesi Mahallesi’nde gözaltına aldı.


Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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