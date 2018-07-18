Plastik geri dönüşüm fabrikasında dev yangın

Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, sabah 05.00 sıralarında Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi 47038 sokak üzerinde bulunan plastik dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın plastik atıklarının bulunduğu depoda sebebi bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Durumu gören fabrika bekçisi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında yangını kontrol altına aldı. Fabrikanın depo kısmında soğutma çalışması devam ediyor.

Soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeni itfaiye yetkililerince araştırılacak.