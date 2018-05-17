Polis adayları kan bağışında bulundu

Güvenli kan temini konusundaki çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay’ı Adana Şubesi’nin düzenlendiği organizasyonda Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Naim Cengiz ve polis adayı öğrenciler kan bağışında bulundular. Kan bağışı konusunda düzenli desteklerini sürdüren Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi yönetici ve öğrencilerinin bu duyarlı davranışı takdirle karşılandı.

Kızılay Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kan bağışını geleneksel hale getiren Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi yönetici ve öğrencilerine teşekkür etti.

Her yıl düzenli şekilde kan bağışı yapan bu kurumun ihtiyaç sahiplerinin yaşama tutunmalarına yardımcı olmalarıyla önemli bir vatandaşlık görevini de yerine getirdiklerini vurgulayan Saygılı, “Polis adaylarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda 251 ünite kan toplandı. Milletin ‘iyilik eli’ Kızılay’a verdikleri bu katkı dolayısıyla Merkez Müdürü Naim Cengiz’i ve polis adaylarımızı kutluyorum” dedi.

Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Naim Cengiz ise Kızılay’ın dünyanın her yerinde sunduğu hizmetlerle göğüslerini kabarttığını ifade etti. Saygılı, program sonrası Müdür Naim Cengiz’e günün anısına hediye sundu.