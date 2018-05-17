Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 11:10

Polis adayları kan bağışında bulundu

Yurt içinde ve dışında yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımının yanında Türkiye’nin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamak için kampanyalarını sürdürün Türk Kızılay’ına bir destek de polis teşkilatından geldi.

Polis adayları kan bağışında bulundu

17 Mayıs 2018 11:10


Güvenli kan temini konusundaki çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay’ı Adana Şubesi’nin düzenlendiği organizasyonda Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Naim Cengiz ve polis adayı öğrenciler kan bağışında bulundular. Kan bağışı konusunda düzenli desteklerini sürdüren Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi yönetici ve öğrencilerinin bu duyarlı davranışı takdirle karşılandı.


Kızılay Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kan bağışını geleneksel hale getiren Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi yönetici ve öğrencilerine teşekkür etti.


Her yıl düzenli şekilde kan bağışı yapan bu kurumun ihtiyaç sahiplerinin yaşama tutunmalarına yardımcı olmalarıyla önemli bir vatandaşlık görevini de yerine getirdiklerini vurgulayan Saygılı, “Polis adaylarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda 251 ünite kan toplandı. Milletin ‘iyilik eli’ Kızılay’a verdikleri bu katkı dolayısıyla Merkez Müdürü Naim Cengiz’i ve polis adaylarımızı kutluyorum” dedi.


Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Naim Cengiz ise Kızılay’ın dünyanın her yerinde sunduğu hizmetlerle göğüslerini kabarttığını ifade etti. Saygılı, program sonrası Müdür Naim Cengiz’e günün anısına hediye sundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç