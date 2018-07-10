Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, Yüreğir Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konferansta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinin insanlık aleminin tarihinin kırılma gecesi olduğunu belirtti.

Türkiye’nin çeşitli kentlerine giderek 15 Temmuz’u unutturmamaya, o gece yaşananlarla ilgili şuuru canlı tutmaya çalıştığını kaydeden Sula, şunları söyledi:

"O gece sadece Türkiye’nin değil, Türk dünyasının, Ortadoğu’nun, yakın coğrafyanın, İslam aleminin iddia ve tespitim o ki o gece insanlık aleminin, tarihinin kırılma gecesiydi. Bu sebeple biz mukaddes bir ülkenin çok değerli çocuklarıyız. İnşallah bu süreç çok iyi atlatılacaktır. Ömrümün neredeyse tamamı bu ülkeye güvenlik sektöründe hizmetle geçti. Daha çok istihbarat ve terörle mücadele birimlerinde çalıştım. Bir sürü terör örgütü okudum, gördüm, duydum. Hayatımda bu FETÖ kadar daha tehlikeli bir örgüt duymadım, görmedim, bilmedim."

15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili video gösterimi yapıldığı etkinlikte Sula, katılımcıların sorularını yanıtladı. Programın sonunda Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Polis Başmüfettişi Ahmet Sula’ya tablo takdim etti.