Polis can kurtarma, vatandaş canlı yayın derdinde

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi, Levent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 13-14 yaşlarında bir çocuğun sulama kanalında sürüklendiğini gören vatandaşlar kanala atlayıp onu kurtarmaya çalıştı. Ancak su çok akıntılı olduğu için çocuk bir süre sonra suda kayboldu. Bu arada vatandaşlar polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sualtı polisi çocuğu bulmak için sulama kanalına girdi. Çevredeki meraklı vatandaşlar ise bu anı görüntülemek için adeta birbiriyle yarıştı. Bazı vatandaşların cep telefonu ile sualtı polisinin can kurtarma çalışmasını sosyal medyadan canlı yayınladığı görüldü.

Görgü şahitleri çocuğun sırt üstü giderken birden batmaya başladığını, onu gören herkesin kanala atladığını ancak kurtarılamadığını söyledi. Polisin kanalda arama çalışmaları devam ediyor.