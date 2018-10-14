Polis çocuklarla yarıştı

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü "Umutlu Yarınlar" projesi kapsamında 40 dezavantajlı çocuk tarihi ve turistik geziye götürdü. Polis çocuklarla önce bilek güreşi sonra çuval yarışı yaptı.

Dezavantajlı çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişmelerinin sağlanması, toplumsal açıdan korunmalarına ilişkin tedbirlerin hayata geçirilmesi ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında 2 Şubat 2012 tarihinde protokol imzalandı. Protokolle hayata geçen ve çok faydalı olmasından dolayı 2021 yılına kadar uzatılan proje kapsamında Adana Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü "Umutlu Yarınlar" projesi hazırladı.

Proje kapsamında polisler ilçede dezavantajlı 40 çocuk belirleyerek yörenin tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenledi. Yapılan piknik ve doğa yürüyüşünde çocuklar mutlu anlar yaşadı. Polisler ve çocuklar bilek güreşi yapıp, çuval yarışı düzenledi. Hatta polisler ve çocuklar birlikte halat çekme yarışı yaptı. Polisler çocuklar sayesinde çocukluk günlerine geri dönerken, dezavantajlı çocuklar da mutlu bir gün geçirdiklerini söyledi.