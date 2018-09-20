Polis dezavantajlı çocukları sevindirdi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı açılışında bir okula giden polisler, terlikle ve çantasız okula gelen çocukları görünce başlattıkları proje kapsamında 50 öğrenciye bir yıllık kırtasiye ve kıyafet yardımı yaptı.

17 Eylül Pazartesi günü 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bazı okullara giderek hem güvenlik önlemi aldı, hem de okul açılışlarına katıldı. Polislerin gittiği bir okulda öğrencilerin bir çocuğunun ayağında ayakkabı olmaması, çantalarının ya olmaması ya da çok eski olması dikkatini çekti.

Bunun üzerine durum Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü de durumu Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a iletti. Bunun üzerine Yıldız, "Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuklar ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı" kapsamında bir proje geliştirilip dezavantajlı çocuklara hemen yardım yapılmasını çantasız ayakkabısız, deftersiz çocuk kalmaması talimatını verdi.

Bu talimat üzerine ilçe emniyet müdürü "Umutlu Yarınlar" isimli bir proje hazırlayıp hemen hayata koydu. Yapılan bu proje kapsamında okulda 50 dezavantajlı çocuk tespit edildi. Bu çocuklar ilçe emniyet müdürlüğüne getirilerek bir yılık çanta, ayakkabı, kıyafet ve kırtasiye malzemeleri teslim edildi. Çocuklar yeni çanta, yeni ayakkabı ve kırtasiye malzemelerini görünce çok mutlu oldu. Bazı çocuklar, "Artık bizimde diğer arkadaşlarımız gibi yeni çantamız, yeni ayakkabımız oldu, eskiyle okula gitmeyeceğiz. Bunun için çok mutluyuz. Biz de büyüyünce polis olup bizim gibi çocuklara yardım edeceğiz" dedi.