Polis eşi intihar etti

Adana’da polis eşi, evde bulunan tabanca ile kalbine ateş ederek intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’ndeki polis lojmanlarında meydana geldi. Polis memuru Ü.Ö. ile evli olan biri engelli iki erkek çocuk annesi Oya Ö., saat 15.30 sıralarında eşinin ikinci tabancasıyla kalbine ateş etti.

Tabanca sesini duyan komşuları olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde, kadını kanlar içinde görünce ambulans çağırdı. Sağlık ekipleri kontrol ettikleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Eve gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

Oya Ö.’nün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.