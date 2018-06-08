Polis kaçak göçmenlerle mücadele ediyor

Suriye’de yaklaşık 7 yıldır süren iç savaş, Irak’ta uzun yıllardır devam eden istikrarsızlık ve terör, Afganistan’daki Taliban terörü ve İran’daki baskıdan kaçan göçmenler Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmeye ya da Türkiye’ye yerleşmeye çalışıyor. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri hem kurulan uygulama noktalarında hem de şehrin diğer giriş çıkış noktalarında 7 gün 24 saat esasına göre çalışma yapıyor. Bu çalışmalar sonucunda polis her gün onlarca kaçak göçmen yakalayıp sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim ediyor. Polis kaçak göçmenleri getiren şahısları da hem gözaltına alıyor hem de para cezası veriyor. Kaçak göçmenlerin minibüslerde balık istifi yolculuk yaptığı da görülüyor.