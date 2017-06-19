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19 Haziran 2017 10:17

Polis kazma kürekle çalışıp, tarladan Hint keneviri söktü

Adana’da polis, mısır tarlasına yaptığı operasyonda boyu iki buçuk metreye ulaşan 567 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Polis kazma kürekle çalışıp, tarladan Hint keneviri söktü

19 Haziran 2017 10:17


Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi’nde mısır tarlasına baskın yaptı. Mısır tarlasında yapılan aramada tarlaya ekilmiş halde 567 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Polis ekipleri tarım işçisi gibi çalışıp boyu yaklaşık iki buçuk metreye ulaşan kenevirleri kazma kürek ile sökmek için uğraştı. Bir süre sonra kenevirleri tek tek söken polis sırtında taşıyarak tarladan çıkardı. Gözaltına alınan tarla sahibi Ahmet K., tarlasına kenevir ekildiğinden haberi olmadığını söyledi.


Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.




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