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27 Haziran 2018 03:39

Polis kurşunlanan iş yerini incelediği sırada, iş yeri tekrar kurşun yağmuruna tutuldu

Adana’da iş yerini kalaşnikof ile kurşunlayan zanlılar polis ekiplerinin incelemesi sırasında tekrar kurşunlayıp kaçmaya başladı.

Polis kurşunlanan iş yerini incelediği sırada, iş yeri tekrar kurşun yağmuruna tutuldu

27 Haziran 2018 03:39

Şahısların peşine düşen polis ekipleri kovalamaca sonucunda 12 kişiyi gözaltına aldı.



Olay, Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi 13206 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup otomobilli şahıslar, Bahçelievler caddesinde bulunan Turan D.’ye ait iş yerini kalaşnikof ile kurşuna dizip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.



‘Polis inceleme yaptığı sırada iş yerini kurşun yağmuruna tuttular’


Olay yerine inceleme polisleri, kurşunlanan iş yerinde inceleme yaptığı sırada, şahıslar tekrardan 2 otomobil gelip kalaşnikof ile iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Olayda şans eseri polislere kurşun isabet etmezken, şahıslarla kıyasıya kovalama başladı. Motorize ve zırhlı yunus timleri ile asayiş ekipleri 2 otomobili kıskıvrak yakaladı. Şahıslar araçlardan inip inşaat alanında kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri şahısları saklandıkları yerde yakalarken, iki zanlı ise bir otomobilin altında saklanırken yakalandı. Toplam 12 kişi gözaltına alınırken, zanlıların birinin üzerinde 4 tane kalaşnikof (AK-47) mermisi çıktı.



Polis ekipleri olayda kullanılan 34 ADD 347 plakalı ve plakası sökülen iki otomobili polis merkezine götürdü. Plakası sökülen otomobilde 3 tane kalaşnikof (AK-47) kovanı bulundu. Gözaltına alınan zanlılar ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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