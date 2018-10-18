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Polis okulu öğrencilerinden kök hücre ve kan bağışı

Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Kızılay’a kök hücre ve kan bağışı yaptı.

Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Kızılay'a kök hücre ve kan bağışı yaptı.


Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek Okulu Spor Salonun'da düzenlenen organizasyonda, Okul Müdürü Naim Cengiz ve polis adayları tarafından kök hücre ve kan bağışında bulunuldu.


Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Cengiz ve polis adaylarına katkılarından dolayı teşekkür ederek, “Kızılay olarak özellikle kök hücre bağışı üzerinde duruyoruz. Çünkü tek çare bazen kök hücre oluyor. Bu şekilde birilerinin hayatına umut oluyorsunuz” dedi.


Saygılı, daha sonra Okul Müdürü Cengiz'e teşekkür plaketi sundu.

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