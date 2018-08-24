Polis pamuk şekeri satıcısı oldu hırsızı yakaladı

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde 22 Ağustos günü meydana geldi. İddiaya göre Fatma Zop, Atatürk Caddesi üzerindeki Abidin Dino Parkı’na gelerek dinlenmek için banka oturdu. Genç kız, telefonla konuşurken yanına gelen bir çocuk para isteyip rahatsız edince banktan kalkıp çantasını unutarak gitti. Zop, telefon görüşmesi bitince çantasını unuttuğunu fark edip tekrar banka geldiğinde çantasını bulamadı. Zop’un başvurusu üzerine polis ekipleri güvenlik kamerasını inceleyerek, genç kızın çantasını bulup verdi.

Ancak genç kızın çantasından 30 lira ve banka kartlarının çalındığının tespit edilmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerasını inceleyerek şahsın Ali S. (26) olduğunu belirledi. Polis daha sonra şahsın çocuklarıyla aynı bölgede dilendiğini tespit etti. Polis Abidi Dino Parkı etrafında sabah saatlerinden itibaren önlem aldı. Dikkat çekmemek için pamuk şekeri, simit, çekirdekçi, oyuncak satıcısı, ayakkabı boyacısı kılığına giren polis bir süre park ve etrafını, Çakmak Caddesini, Atatürk Caddesini gözlemeye başladı. Saat 15.00 sıralarında, çantayı çalan şahıs park etrafına geldi. Çocuğuyla birlikte gelip yine çocuğunu özellikle kızların yanına göndererek para isteyen zanlı polis tarafından yakalandı. Zanlı polise hırsızlık yapmadığını söyledi. Polis bunun üzerine çantayı alırken ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerini izletti. Zanlı görüntüyü izleyince şahsın kendisi olmadığını ağabeyi olduğunu söyledi. Polis hemen ağabeyini de yakaladı. Yapılan karşılaştırmada hırsızın ilk yakalanan Ali S. olduğu tespit edildi. Zanlının ifadesinde çantayı çalmadığını bankta bulduğunu belirterek, "Zaten içinde de 30 lira vardı. 30 lira nedir ki para mı? Onu da alıp çantayı ben attım" dediği öğrenildi.

Zanlı işlemlerinin tamamlanıp adliyeye sevk edilmesi için polis merkezine teslim edildi.