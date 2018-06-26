Polis şüphelileri yakalamak için kılıktan kılığa giriyor

Polis ekipleri, zanlıları yakalamak için parkta bicibici satıcısı, sokakta simitçi, mahalle arasında da bakkal çırağı oldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü suça karışan ya da suça karışmak üzere olan şahıslarla mücadelesini etkin bir şekilde sürdürüyor. Polis ekipleri zanlıları yakalamak için kılıktan kılığa giriyor. Polisler kimi zaman çiftçi, kimi zaman tarım işçisi, kimi zaman dilenci, kimi zamanda bir kafede garson kılığına girerken son işte ise sahte polisi yakalamak için kılık değiştirdi.

Ekipler, Yeşilyurt Mahallesi’nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet B.’yi (40) cep telefonundan arayıp kendisini ’Komiser Kemal’ olarak gösteren zanlıyı, yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının, "Ahmet Bey kimliğiniz bir kuyumcuda bulundu. Bu kuyumcuda da gece hırsızlık oldu. Kuyumcudan altın ve para çalındı. Biz bu hırsızlığı sizin yapmadığınızı biliyoruz ancak kimliğiniz kuyumcuda bulunduğu için biz sizde bulunan paraları alıp kuyumcuda çalınan paraların seri numarası ile eşleştirme yapmamız gerekiyor. Ayrıca sizde bulunan altınlardan da hem parmak izi hem de kuyumcuya ait olup olmadığına bakmamız gerekiyor" dedi.

Ahmet B. parasının bankada olduğunu söyleyince dolandırıcılar bankadan parayı çekmesi gerektiğini aksi taktirde suçsuz yere cezaevine gireceğini söyleyip, parayı çektikten sonra parka getirmesini istedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinin deneyimli ekipleri bunun üzerine bir plan yaptı. Plan dahilinde Ahmet B. bankaya gittikten sonra bir siyah poşetle çıkıp zanlının söylediği parka gidecek ve siyah poşeti bırakacaktı. Ancak poşet içinde para yerine para gibi kesilmiş kağıtlar olacaktı. Bu plan uygulanırken polis de parkta güvenlik önlemleri aldı. Polis zanlıyı yakalamak için park içerisinde bicibici satıcısı, sokakta simitçi ve parka yakın bir yerdeki bakkal çırağı oldu. Ahmet B. bir süre sonra parka poşeti getirip bank üzerine koyup oradan ayrıldı. Kısa bir süre sonra zanlı Hüseyin Y. (35) banka gelip etrafı kontrol etmeye başladı. Kılık değiştiren polisler, bu durumu diğer sivil polislere bildirdi. Zanlı poşeti alınca polisler şüpheliyi suç üstü yakaladı. Ekipler, emniyete getirilen zanlının dolandırma taktiğinden yola çıkarak daha önce dolandırılan vatandaşları emniyete davet etti. Emniyete gelen 4 vatandaş da kendilerinden 280 bin lirayı alan şahsın Hüseyin Y. olduğunu tespit etti. Polis, şahsın 4 vatandaşı da kendisini polis olarak tanıtıp dolandırdığını tespit edip ’dolandırıcılık’’ suçundan işlem yaptı. Bu suçlamaları da kabul etmeyen zanlı adliyeye sevk edildi.