Polis uyuşturucu tacirini böyle kovaladı

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus timleri D-400 karayolunda uygulama başlattı. Bir süre sonra akaryakıt istasyonuna girip yola çıkan şüpheli, uygulama yapıldığını fark ederek otomobille geri geri gelip daha sonra da araçtan inip yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ise şahsı kovalarken silahını da çekip havaya ateş etti. Ancak şahıs durmayıp kaçmaya devam etti. Bu arada, diğer polisler de araçla gelince şahıs refüjde etkisiz hale getirildi. Şüphelinin kaçarken refüje attığı 3 poşetten esrar çıktı.

Adının H.Ö. olduğu öğrenilen zanlı, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.