İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından hazırlanan 10 bin adet broşür cadde, sokak, parklar, alışveriş merkezleri, trafikte araç kullanan şoförler ve hayvan pazarındaki vatandaşlara dağıtımı yapıldı.

Polis ekipleri ellerinde broşürler ile ilk olarak ilçe merkezindeki banka önünde para çekmeye gelen vatandaşları sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı sözlü olarak uyararak broşür dağıttı. Ekipler daha sonra kalabalık mekanlar olan parklar, caddeler ve alışveriş merkezlerini de gezerek hem vatandaşları ve esnafları dolandırıcılık olaylarına karşı sözlü ve yazılı olarak uyararak gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilendirdiler.