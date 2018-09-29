Polis ve askeri okullardan atılan FETÖ'cülere operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 25 Eyül günü şafak vakti FETÖ'ye yönelik operasyon başlattı. Eş zamanlı Adana merkezli İzmir, Manisa, Hatay Kütahya ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonda FETÖ'cü oldukları iddiasıyla askeri ve polis okullarından atılan 6 kişi gözaltına alındı. Zanlılar 4 gün boyunca emniyette sorgulandı. Zanlılar kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.