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Polis ve askeri okullardan atılan FETÖ'cülere operasyon

Adana polisi, askeri ve polis okullarında eğitim görürken FETÖ ile bağlantıları olduğu ileri sürülerek atıldıktan sonra gözaltına alınan 6 zanlıyı adliyeye sevk etti.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 25 Eyül günü şafak vakti FETÖ'ye yönelik operasyon başlattı. Eş zamanlı Adana merkezli İzmir, Manisa, Hatay Kütahya ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonda FETÖ'cü oldukları iddiasıyla askeri ve polis okullarından atılan 6 kişi gözaltına alındı. Zanlılar 4 gün boyunca emniyette sorgulandı. Zanlılar kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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