Polis yardıma gitti saldırıya uğrayıp yaralandı

Başına sert bir cisimle aldığı darbe ile yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi’nde geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri yardıma ihtiyacı olan bir kadın ihbarı aldı. Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yerde yatan bir travesti gördü.

Travesti sert bir cisimle polisin kafasına vurup sevgilisiyle kaçmak istedi

Bir polis memuru travestinin yanına yaklaştığı sırada, İdil Şahin (31) isimli travesti eline aldığı sert bir cisim ile polis memuruna vurdu. Polis memuru başı aldığı darbe ile kanlar içerisinde yere yığıldı. Şahin, bu sırada tartıştığı sevgilisi Tayyar Demircioğlu (31) ile kaçmaya başladı. Bölgeye gelen çok sayıda polis ekipleri Şahin ile Demircioğlu’nu gözaltına aldı.

Yaralı polis memuru ise Adana Şehir Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Önce polisi yaraladı sonra ben yapmadım diye yemin etti

Gözaltına alınan İdil Şahin isimli travesti, basın mensuplarının polise neden saldırdınız sorusuna şu şekilde cevapladı,” Ben kimseye saldırmadım, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yapmadım, yemin ederim. Ben kimseye bir şey yapmadım” dedi.