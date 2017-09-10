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10 Eylül 2017 18:32

Polise ateş açan torbacılara nefes kesen operasyon

Adana’da sokakta satış yapan uyuşturucu tacirlerini yakalayan polis ekiplerine ateş açan zanlılara özel harekat polisi desteğiyle operasyon yapıldı.

Polise ateş açan torbacılara nefes kesen operasyon

10 Eylül 2017 18:32


Olay, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliğine bağlı Yunus ekipleri, Çamlıbel Mahallesi’nde uyuşturucu hap satanları yakalamak için çalışma başlattı. Polisin operasyonu sırasında gözcülük yapan zanlılar polise ateş açtı. Bunun üzerine Yunus ekipleri telsizden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede özel harekat ve asayiş ekipleri sevk edildi. Özel harekat polisleri, alınan arama kararının ardından belirlenen evlere operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu hap ele geçirilirken, Eyüp İ. ve Erkan D. gözaltına alındı. Zanlılar polis merkezine götürülürken, polis kaçan diğer zanlıları yakalamak için mahallede operasyona devam ediyor.




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