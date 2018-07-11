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11 Temmuz 2018 08:45

Polise yakalanınca "Hastayım çalmadan duramıyorum" dedi

Adana’da cezaevinden firar edip hastane çalışanlarının ve hastaların cep telefonu, para ve değerli eşyalarını çaldığı ileri sürülen zanlının, polis tarafından suçüstü yakalanınca, "Ben hastayım çalmadan duramıyorum, cezaevine girdiğim için de tedavi olamadım" dediği öğrenildi.

Polise yakalanınca

11 Temmuz 2018 08:45


Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesindeki çeşitli hastanelerde çalışan görevliler ve hasta ile hasta yakınları cep telefonları, paraları ve değerli eşyaları çalındığı için polise başvuru yaptı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Polis hastanelerde yaptığı çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını Şükrü Y. (52) adlı şahsın gerçekleştirdiğini tespit edip, zanlıyı suçüstü yakaladı. Zanlının hastanelerde sürekli gezdiği de güvenlik kamerası kayıtlarından ortaya çıktı.


Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlının açık cezaevinden bir süre önce kaçtığı da tespit edildi. Zanlı sorgusunda güvenlik kamerasındaki şahsın kendisi olduğunu, hastanelerde hırsızlık yaptığını belirterek, "Ben kleptomani hastasıyım. Bu hastalık nedeniyle çalmadan duramıyorum. Cezaevinde olduğum için hastalığımı tedavi ettiremedim. Bu nedenle sürekli hırsızlık yapıyorum" dediği öğrenildi.


Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




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