Polisin kadın kılığına girip yakaladığı kapkaççılar tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, olaylar Seyhan ve Çukurova ilçelerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, motosikletli Muhammet A. (21) ve Gökhan B. (18) iki gün arayla 5 kişinin kapkaç yöntemiyle çantasını ve cep telefonlarını çaldı. Bir kişiyi ise yerde sürükleyip yaraladı. Muhammet A. ve Gökhan B.'yi cep telefonu çalınan A.B.A. (15) ele verdi. A.B.A. cep telefonu çalınınca yanına gelen polislere zanlılardan birinin boynunda kral tacı dövmesi olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis dövmesi olan 400 zanlının fotoğrafını çıkardı. Bunlardan kral tacı olan 20 zanlıyı ayırdı. Çocuk bu zanlılardan Gökhan B.'yi teşhis etti. Polis bu teşhis üzerine zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Zanlının evine gitmediğini tespit eden polis instagramdan zanlıyı araştırmaya başladı. Zanlıyı sosyal medyadan bulan polis bu kez de çakma bir hesap açıp kadın kılığına girerek zanlı ile arkadaş oldu. Zanlıya polis, "Dövmeni çok beğendim. Ben de bu dövmeden yaptırmak istiyorum, dövmeni yakından görebilir miyim" dedi. Bu mesajı gören şüpheli, kadın sandığı polis ile bir süre sohbet etti ve ona Dilberler Sekisinde randevu verdi. Polis zanlı ve arkadaşı gelmeden randevu yerinde önlem aldı. Bir polis baloncu bir polis ise kiralık bisikletçi oldu. Buluşma saati geldiğinde zanlı arkadaşı ile gelip nehir kenarında bir tur attı. Kendini bekleyen kızı görmeyince hemen instagramdan "Neredesin ben geldim seni bekliyorum" diye mesaj attı. Çakma kadın polis hemen mesajına yanıt verip "Kafenin lavabosundayım, hazırlanıyorum geleceğim sen banka otur bekle" diye yanıt verdi. Bunun üzerine Gökhan B. ve arkadaşı banka oturup beklemeye başladı. Polisler harekete geçti. Gökhan B. ile arkadaşına doğru sivil polisler hareket edince zanlılar onların polis olduğunu anlayıp kaçmaya çalıştı. Ancak etrafları sarıldığı için zanlılar yakalandı.

Emniyete götürülen Muhammet A. suçunu kabul ederken, Gökhan B. suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.