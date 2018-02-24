Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 17:40

"Polisiz" diyerek 414 bin lira gasp ettiler

Romanya’dan İstanbul’a gelen bir otobüsten 54 bin dolar, 44 bin 750 Euro’nun polis süsü verilerek gasp edilmesini planladığı ileri sürülen zanlının aynı otobüste daha önce muavin olarak çalıştığı ortaya çıktı.


24 Şubat 2018 17:40

Adana polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı Uğur D, İstanbul polisine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre olay, 20 Şubat’ta İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi’ndeki otobüs terminalinde meydana geldi. İddiaya göre, Dinçer Dağ’ın sahibi olduğu turizm şirketi, Romanya’dan Türkiye’ye bir turist kafilesi getirdi. Erkut Dağ yönetimindeki 34 FB 0993 plakalı otobüs, terminale girdiği esnasında kendilerine ‘polis’ süsü veren eli silahlı bir grup tarafından kesildi. Zanlılar, “Biz polisiz, ihbar geldi araçta arama yapacağız” dedi.


Bunun üzerine zanlılardan ikisi otobüse binip arama yaparken, diğerleri de dışarıda kalıp gözcülük yaptı. Turizm şirketine ait olan ve yaklaşık 414 bin liraya gelen 54 bin dolar ile 44 bin 750 Euro’nun bulunduğu çantayı alan polis kılığındaki şahıslar, kendilerine karşı koyan Erdal Dağ’ı da başına silah dayayarak, etkisiz hale getirdi. Zanlılar, daha sonra paralarla birlikte hızla olay yerinden kaçtı.


Yürütülen soruşturma kapsamında, ellerindeki silah ve üzerlerindeki yeleklerle kendilerine ‘polis’ süsü vererek gasp olayı gerçekleştiren zanlılardan Burak U., Şıho A. ve Samet D., Ankara’da yakalandı. Şıho A., emniyetteki sorgusunda; “Olay günü yanımızda Uğur D.de vardı ve olayı bizzat o planladı” dedi.


Sözkonusu itiraf üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri de harekete geçti. Uğur D.’nin, daha önce aynı otobüste ‘muavin’ olarak görev yaptığı öğrenilirken, olayı da her aşamasına kadar planlayıp, en küçük ayrıntıyı bile hesapladığı ortaya çıktı. Polis, merkez ilçe Seyhan’a bağlı Söğütlü Mahallesi’ndeki kayınbabasının yanına geldiğini tespit ettiği D.’nin yakalanması için bölgede tam 2 gün boyunca pusuya yattı. Zanlı, yakalanırken, evinden de 87 bin lira para çıktı.


Emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul’a gönderilen D.’nin, ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan da her yerde arandığı bilgisine de ulaşıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
14
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç