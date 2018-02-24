"Polisiz" diyerek 414 bin lira gasp ettiler

Adana polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı Uğur D, İstanbul polisine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 20 Şubat’ta İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi’ndeki otobüs terminalinde meydana geldi. İddiaya göre, Dinçer Dağ’ın sahibi olduğu turizm şirketi, Romanya’dan Türkiye’ye bir turist kafilesi getirdi. Erkut Dağ yönetimindeki 34 FB 0993 plakalı otobüs, terminale girdiği esnasında kendilerine ‘polis’ süsü veren eli silahlı bir grup tarafından kesildi. Zanlılar, “Biz polisiz, ihbar geldi araçta arama yapacağız” dedi.

Bunun üzerine zanlılardan ikisi otobüse binip arama yaparken, diğerleri de dışarıda kalıp gözcülük yaptı. Turizm şirketine ait olan ve yaklaşık 414 bin liraya gelen 54 bin dolar ile 44 bin 750 Euro’nun bulunduğu çantayı alan polis kılığındaki şahıslar, kendilerine karşı koyan Erdal Dağ’ı da başına silah dayayarak, etkisiz hale getirdi. Zanlılar, daha sonra paralarla birlikte hızla olay yerinden kaçtı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, ellerindeki silah ve üzerlerindeki yeleklerle kendilerine ‘polis’ süsü vererek gasp olayı gerçekleştiren zanlılardan Burak U., Şıho A. ve Samet D., Ankara’da yakalandı. Şıho A., emniyetteki sorgusunda; “Olay günü yanımızda Uğur D.de vardı ve olayı bizzat o planladı” dedi.

Sözkonusu itiraf üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri de harekete geçti. Uğur D.’nin, daha önce aynı otobüste ‘muavin’ olarak görev yaptığı öğrenilirken, olayı da her aşamasına kadar planlayıp, en küçük ayrıntıyı bile hesapladığı ortaya çıktı. Polis, merkez ilçe Seyhan’a bağlı Söğütlü Mahallesi’ndeki kayınbabasının yanına geldiğini tespit ettiği D.’nin yakalanması için bölgede tam 2 gün boyunca pusuya yattı. Zanlı, yakalanırken, evinden de 87 bin lira para çıktı.

Emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul’a gönderilen D.’nin, ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan da her yerde arandığı bilgisine de ulaşıldı.