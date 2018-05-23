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23 Mayıs 2018 06:03

Polislerin kaza yapmasına neden olan hırsızlardan bir yakalandı

Adana’da motorize yunus timlerinin kaza yapmasına sebep olan limon hırsızlarından bir kişi yakalanırken diğer kişinin de arama çalışmaları devam ediyor.

Polislerin kaza yapmasına neden olan hırsızlardan bir yakalandı

23 Mayıs 2018 06:03

Yakalanan kişi kamyoneti sakladığı yeri polislere söylerken kamyonet incelemek üzere emniyete çekildi.



Alınan bilgiye göre, 20 Mayıs Pazar akşamı bir bahçeden limon hırsızlığı yapan iki kişi 01 JU 010 plakalı kamyonete binerek kaçmaya başladı. Motorize yunus timleri şahıslara ‘dur’ ihtarında bulundu ancak şahıslar kaçmaya devam etti. Kovalama sonucunda motorize yunus timlerinin kaza yapmasına neden olan 01 JU 010 plakalı kamyonet izini kaybettirirken olay da iki polis memurunun ağır yaralanmıştı.



Polis ekipleri aracın plakasını MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarından tespit etti. Daha sonra yapılan arama çalışmalarında, Yüreğir İlçe Araştırma ekipleri araç sürücüsünün yanında bulunan Mikail Ortakaya saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Polis aracın nerede olduğunu sorunca Ortakaya, kamyoneti sakladığı yeri polise söyledi. Yüreğir İlçesi Irmakbaşı Mahallesi’nde bir portakal bahçesine içerisine saklanan araç olay yeri inceleme polisleri tarafından incelendi. Ardından detaylı incelemesi yapılmak üzere emniyete çekildi.



Olayda kamyoneti kullanan ‘Lolo’ lakaplı Nurettin Aydoğan’ın arama çalışmaları devam ediyor.




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