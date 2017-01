Adana’da doğum gününde lösemi hastası tanısı konulan 6 yaşındaki Ziya Yusuf Can Mermer’in polislik hayali düzenlenen görkemli bir törenle gerçekleştirildikten sonra Almanya’dan iki uygun ilik bulunduğu müjdesi de gelince ailesi adeta sevince boğuldu.

Gaziantep’te 9 Ağustos 2011’de dünyaya gelen Ziya Yusuf Can Mermer, 7 Ağustos 2016 günü yüksek ateş ve halsizlik rahatsızlığı nedeniyle annesi Mukaddes Uzun tarafından Gaziantep Çocuk Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan tetkiklerde çocuğa bir tanı konulamadı. Bunun üzerine Mermer, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde çocuğun doğum günü olan 9 Ağustos tarihinde lösemi teşhisi kondu. Bu arada, Bir Adım Bir Umut Elele Derneği’nin Adana üyesi Elif Bildik ve Mersin üyesi Hilal Ekin Ziya Yusuf Can, Mermer ile tanışıp Acıbadem Adana Hastanesine sevk olmasını sağladı.

Bir süre sonra ise çocuğun polis olma hayali Adana Emniyet Müdürü Osman Ak’a bildirildi. Osman Ak da çocuğun hayalini gerçekleştirmek için her türlü fedakarlığı yapacağını söyledi. Bunun üzerine Mermer, bir günlüğüne polis olarak eskort eşliğinde Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Hayali gerçekleştirilen Mermer, daha sonra annesiyle birlikte hastaneye döndü.

Mermer’in tedavisi devam ederken bir müjdeli haber de hastaneden geldi. Lösemiden kurtulması için ilik aranan Mermer’e Almanya’dan yüzde yüz uyan iki ilik bulundu. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra Mermer’e ilik nakli yapılacak.



"İlik bulunması bizim için büyük bir şans oldu"

9 Ağustos 2016’dan bu yana oğlunun tedavisinin devam ettiğini belirten anne Mukaddes Uzun, "Çok şükür şuan tedavimiz güzel devam ediyor ilk tedaviye Yusuf güzel cevap verdi. Nakil düşünüyor doktorlarımız, ailede uygun donör bulunamamıştı, Almanya’dan 2 tane yüzde yüz uygun donör bulundu bu bizim için çok büyük bir şans oldu. Şuanda işlemler başladı nakilden sonra da inşallah iyileşeceğini umuyoruz. Uygun ilik bulunması hastalığın ilk anından itibaren en güzel haberdi, tedaviye ilk cevap verdiği gün ve Bülent hocanın bize dönüşü yüzde yüz 2 tane donör bulundu demesi çok sevindirdi bizi" dedi.



Oğlu hastalandıktan sonra zor günler geçirdiğine dikkat çeken Uzun şunları kaydetti:

"Hastalık döneminde Adana’da kalma durumu olduğu için barınmayla ilgili sıkıntı yaşadık. Önce Mersin’e gidip geliyorduk, bir dönem otelde kalmaya başladık ve daha sonra tedaviler sıklaşınca burada kalmamız gerektiğini fark ettik ve evimizi buraya taşıdık. Acıbadem’de kalıyoruz ama devlet bu hastalıkla ilgili ödenekleri karşılıyor. Bu çok büyük bir avantaj, biz bunları bilmiyorduk ve bilmeyen çok fazla hasta var. Daha önce çalışıyordum. İş yerinden ayrıldım çocuğumun yanında olmam gerekiyordu, annemle beraber bakıyoruz Yusuf’a."



"Saçları kesilince ben de kestirmek istedim oğlum izin vermedi"

Uzun, oğlu hastalığa yakalanınca saçları kesilmesi üzerine kendisinin de saçlarını kestirmek istediğini ancak oğlunun buna izin vermediğini ifade ederek, "Hastalıktan dolayı saçımızı kestirmemiz gerekiyordu Yusuf’la bende kestireyim istedim, saçıyla oynamayı ve şekil verip ilgilenmeyi seven bir çocuktu. Yusuf saçımı kestirme teklifimi kabul etmedi, benim de hasta olduğumu düşündü. Daha sonra doktoruyla konuştuğumuzda onu daha fazla etkileyeceğini söyledi ve kestirmekten vazgeçtik şuan da benim saçlarımla idare ediyoruz" diye konuştu.