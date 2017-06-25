Polisten ehliyetsiz sürücüye ceza

Olay, akşam saatlerinde Seyhan İlçesi Bağlar Karakolu önünde meydana geldi. Motosikletli polis ekipleri içerisinde 4 kişi bulunan 33 B 5256 plakalı otomobili şüphelenip durdurdu. Araçta arama yapmak isteyen polis ekiplerine araçta bulunan 4 kişi zorluk çıkarmaya çalıştı. Şüphelileri sakinleştiren ekipler araçta arama yapınca 1 adet tabanca mermisi kovanı buldu. Bunun üzerine ehliyet kontrolü de yapan polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu belirledi.

Daha sonra olay yerine gelen trafik polisi araç sahibine ceza yazıp aracı bağladı. Araçta bulunan boş kovan ve şahıslar incelenmek üzere Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.