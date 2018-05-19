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19 Mayıs 2018 09:56

Polisten kaçan çalıntı otomobilden uyuşturucu ele geçirildi

Adana’da polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan çalıntı otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polisten kaçan çalıntı otomobilden uyuşturucu ele geçirildi

19 Mayıs 2018 09:56


Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Sarıçam ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de D-400 karayolundaki kontrol noktasında içerisinde 2 kişi bulunan 34 EM 0077 plakalı otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan araç sürücüsü kontrol noktasından kaçtı.


Kovalamaca sonrasında otomobilini sağa çekip arabadan inerek yaya olarak kaçmak isteyen sürücü kıskıvrak yakalandı. Sürücü Mustafa Yavuz ve yolcu Uğur Yıldırım gözaltına alınırken çalıntı olduğu anlaşılan otomobilde jelatine sarılı 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Üzerinden kimlik çıkmayan sürücü Mustafa Yavuz, emniyetteki sorgusunda ilk başta ehliyeti olmadığı için korkarak kaçtığını ileri sürdü. Daha sonra otomobilin halasının kızı Dilber Yılmaz’a ait olduğunu ve halasının oğlu Kemal Yılmaz’ın rızasıyla otomobili aldığını öne süren Mustafa Yavuz, otomobili emanet olarak aldığını, arkadaşıyla gezintiye çıktıklarını iddia etti.


Zanlılar hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan işlem yapıldı.


Öte yandan, şüpheliler hakkında Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliğince inceleme başlatıldı.




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