Polisten kanala giren çocuklara broşürlü uyarı

Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan bazı çocuklar ise sulama kanalına atladı.

Afrika sıcaklarının yaşandığı ve termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği Adana’da çocuklar serinlemek için çareyi DSİ’ye ait sulama kanallarına girmekte buldu. Toplum destekli polis ekipleri ise Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarı’nda sulama kanalına giren çocukları kanaldan çıkartıp üzerinde ’Bir nefes hayat, ölüme balıklama dalma’ yazılı broşürler dağıttı.

Sulama kanalına giren çocuklara uyarılarda da bulunan polis ekipleri, “Bu kanalda her gün boğulma ve ölüm var. Kendi canınıza değer verin. Bu sulama kanallarına girmenizi istemiyoruz. Sizlerin canı bizim için değerli. Aileniz için de canlarınız değerli” ifadelerini kullandı.

Bu sırada sulama kanalına giren bir genç kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterirken, yaşları küçük iki çocuk ise polisler kanalın çevresine gelince ağlamaya başladı. Polis ekipleri broşür dağıtırken uyarıları dikkate almayan 3 çocuk da polislerin gözü önünde sulama kanalına atladı. Polislerin uyarıları sonucu kanaldan çıkan çocuklar kanal çevresinden uzaklaştırıldı.