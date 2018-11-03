Pompalı tüfekli 5 saldırgan filmleri aratmayan kovalamacanın ardından yakalandı

Adana'da bir ikameti kurşunladıktan sonra otomobil ile kaçan 5 kişi, polislerin film gibi aratmayan kovalamacı sonucunda yakalandı. Otomobil sürücüsü polise yakalandıktan sonra “Silahımız vardı ondan kaçıyorduk” diye kendisini savundu.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçesi'nde bir ikamete pompalı tüfekle kurşun yağdıran 5 kişi, 33 SR 788 plakalı otomobile binerek kaçtı. Aracın plakası bölge ekipleri verildi. Seyhan Devriye Ekipleri ise araca D-400 karayolu üzerinde ‘dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarılarına aldırış etmeyen araç sürücüsü Ö.Ö (40) yaklaşık 5 kilometre boyunca polisten kaçmaya çalıştı. Ekipler, Seyhan İlçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerine aracın önünü keserek durdurdu.

Otomobil içerisinde yapılan aramada ikameti kurşunladıkları pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Silahımız vardı ondan kaçıyorduk

Araç içerisinde bulunan 5 şahıstan indirilerek gözaltına alındı. Otomobilin sürücüsü Ö.Ö, gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna,” Silahımız vardı ondan kaçtık” cevabını vermesi dikkat çekti. Zanlılar sorgulanmak üzere Bağlar Polis Merkezine götürüldü.