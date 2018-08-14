Potanın minik devleri Adana’da yetişiyor

Adana’da genç neslin sağlıklı bir yaşam sürmesini, özgüven ve ahlaki değerler kazanmasını amacıyla ücretsiz yaz spor okulları açan Adana Büyükşehir Belediyesi, basketbol branşında 521 öğrenciye yeteneklerini keşfetme fırsatı sundu. 7-15 yaş arasındaki öğrenciler, temel basketbol eğitimi alırken, eğlence ve heyecan dolu günler geçirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın merkez Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Parkı’ndaki basketbol sahasında açtığı Basketbol Yaz Okulu’na Adanalı çocuklar ve gençler büyük ilgi gösterdi. Forma, şort, top gibi ihtiyaçların ücretsiz karşılandığı eğitim programında, 7-15 yaş arasındaki çocuklar hücum ve savunma tekniklerinin yanı sıra, şut, pas, top sürme, perdeleme, adam adama savunma, bire bir hareketler, ribaund, topsuz alanda hareket ve top hakimiyeti çalışmaları yaptı.

Basketbol eğitimine katılan öğrencilere Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün gönderdiği basketbol topu, meyve suyu ve kekler dağıtıldı. Çocuklar neşe içinde antrenmanlarını yaparken, ebeveynleri gururla izledi.