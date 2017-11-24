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24 Kasım 2017 13:53

Pozantı Belediyesi’nden sosyal giyim market

Adana’nın Pozantı İlçe Belediye Başkanı Mahmut Sami Baysal, “Beğen, giyin, al ve git” sloganıyla oluşturulan mağazada dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanacağını söyledi.

Pozantı Belediyesi’nden sosyal giyim market

24 Kasım 2017 13:53


Adana’nın Pozantı ilçesinde toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla Sosyal Giyim Market projesini hayata geçirildi. Hayırseverlerle ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında yardımlaşma ve dayanışma köprüsünü kuran Başkan Baysal, sosyal giyim marketin “Beğen, giyin, al ve git” sloganıyla dar gelirli ve yardıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.


Baysal, sosyal belediyeciliğin gereği olarak planladıkları Sosyal Giyim Market projesi için Kaymakam Taner Tengir ile belediye meclis üyelerinin desteğini aldıktan sonra Pozantı Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği’ni kurduklarını ve ilçe merkezindeki bir apartmanın zemin katını kiralayıp, mağazaya dönüştürdüklerini söyledi.


Başkan Baysal, Adana’daki giyim firmalarının kendilerine söz verdiği, çeşitli cins ve ölçülerdeki kıyafetlerin, kutular içeresinde gönderilmeye başlanması ile birlikte, büyük bir moral motivasyonu oluştuğunu, dernek gönüllülerinin her yaşa hitap edecek, çok çeşitli ürünleri raflara yerleştirdiğini, Pozantılı ihtiyaç sahiplerinin hizmetinde olacaklarını ifade etti. Baysal, “Sosyal Giyim Market projesi, Pozantı sevdalılarının destek ve emekleriyle ortaya çıktı. Bu hizmetimize katkı sağlayan hayırsever vatandaşlarımıza ve firmalarımıza şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah bu destekler devam edecek ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz” dedi.




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