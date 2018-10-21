Pozantı'da bilim şenliği

Adana'nın Pozantı ilçesinde "Şeker pınarından bilim pınarına" isimli Tübitak 4007 Bilim Şenliği etkinliği gerçekleştirildi.

Pozantı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin kendilerini geliştirmesi için matematik, sanat, çocuk, robot, teknoloji ve uçak atölyesi projelerinin yer aldığı "Şeker pınarından bilim pınarına" isimli bilim şenliği düzenledi. 46 öğretmen koordinesinde yapılan ve öğrencilerin yaptığı 52 projenin sergilendiği şenlik yoğun ilgi gördü. Şenliğe Pozantı Kaymakamı Mehmet Soylu, Pozantı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı.