Pozantı’da mezarlık ve cenaze hizmetleri iyileştirildi

İl genelindeki bin 800 mezarlıkta morg, gasilhane, defin, bakım, onarım ve temizlik hizmetlerini sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından Pozantı Mezarlığı’nın fiziki koşullarını iyileştirmek üzere idari bina, gasilhane, namazgah, abdesthane, bekleme salonu, tuvalet ve kameriye inşa edildi. Bu yapıların yanı sıra mezarlığın yolları parke taşla kaplandı ve çevre düzenlemesi yapıldı. Cenaze defin işlemi hizmetlerini ve mekansal sorgulamaları kolaylaştırmak üzere parselasyon çalışması da tamamlandı.

Pozantı Mezarlığı’nın yenilenmesinin yanı sıra ilçede cenaze hizmetlerinin daha iyi şartlarda verilmesi için Pozantı Belediyesi’ne kapalı tip cenaze nakil aracı tahsis edildi. Mezarlıklar Daire Başkanı Recai Çakar, kapalı tip cenaze nakil aracının anahtarını Pozantı Belediye Başkanı Mahmut Sami Baysal’a verdi.

Pozantı Mezarlığı’ndaki yeni yapıları inceleyen ve Adana’ya gelip, Recai Çakar ile istişarede bulunan Pozantı Belediye Başkanı Mahmut Sami Baysal, Pozantı’da mezarlık ve cenaze hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye teşekkür etti.