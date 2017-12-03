Dr. Nejat Erk, "İşletmenizin ana stratejisini kontrol etmeniz son derece önem taşıyor. Çünkü çoğu kez konjonktür iyileşse de sizin işiniz iyileşmeyebilir” dedi.

Adana Ticaret Odası’nın Tarkan Kulak başkanlığında gerçekleşen Kasım ayı Meclis toplantısı öncesinde, ATO Danışmanı Prof. Dr. Nejat Erk tarafından, “Türkiye Ekonomisinin 2017 Yılı Değerlendirmesi ve 2018’e Bakış” konulu bir sunum gerçekleştirildi. Prof. Dr. Nejat Erk, döviz kurlarının enflasyon ve uluslararası beklentiler nedeniyle yüksekliğini sürdürmesinin beklendiğini söyledi. Borçlanma ve kredi genişlemelerinin sektörleri ayakta tutarken, enflasyonun tek haneli rakamlara gerilemesini güçleştirdiğini iade eden Erk, “İhracatta katma değeri yüksek ürünlere dönüşümü sağlayamadığımızdan miktar artışları döviz gelirine yansımıyor. Dünya büyüme ortalamasının üstündeki büyüme itici güç, ancak inşaat ve ithalat ağırlıklı büyüme de sınırlara gelindi. Cari işlemler açığının 2018’de de korunması beklenirken, bir yandan da Türkiye’nin finansal risk katsayısının dikkatle izlenmesi gerekiyor. Bu beklentiler doğrultusunda işletmenizin ana stratejisini kontrol etmeniz son derecede önem taşıyor. Çünkü çoğu kez konjonktür iyileşse de sizin işiniz iyileşmeyebilir” diye konuştu.

Prof. Dr. Nejat Erk’in sunumunun ardından geçilen ATO Meclis toplantısının açılış bölümünde konuşan Meclis Başkanı Tarkan Kulak da, “Katar Havayolları’nın 6 Kasım 2017 tarihinden itibaren başlattığı Adana-Doha arasındaki direkt uçuşları Katar pazarına girmek isteyen iş insanları için bir fırsat olarak değerlendirdiğini ifade etti. Kulak, “Bu uçuşlar haftanın 3 günü pazartesi-perşembe-cumartesi günleri karşılıklı olarak gerçekleştiriliyor. Seferlerin tamamen dolu olarak gerçekleştiğini öğrenmek sevincimi daha da artırdı. Türkiye’nin Katar’la turizm ve inşaat alanında da önemli işbirlikleri bulunmaktadır. Artık ilimizden Katar’a direkt uçuşlarda başladığına göre, iş dünyasının bu pazarı giderek daha yakından tanıyacağına ve yeni işbirliği olanaklarının yaratılmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Odamızın Katar pazarının üyelerimize tanıtılması amacıyla en kısa sürede bir organizasyon gerçekleştirmek için çalışma içerisinde olduğunu belirtmek isterim” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe de ATO’nun geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Toplantının, “Sektörel Sorunlar” bölümünde söz alan Meclis Üyesi Halil Avcı da, kamuda iş yapan müteahhitlerin, İhale Kanunu’ndaki mevcut yönetmelikler ve yasalarda bulunan bazı boşlukların farklı değerlendirilmesi yüzünden sorunlar yaşadığını söyledi. Avcı, “Başta teminatlar olmak üzere değişik maddelerde çelişkiler yaşanıyor. Oda olarak, yaşanan çelişkileri ayrıntılı bir şekilde belirleyerek çözümü için ilgili bakanlıklara görüş bildirmeliyiz” dedi.

Kentsel dönüşümle ilgili olarak geçtiğimiz ekim ayında yürürlüğe giren bir yönetmelikte yoruma açık maddeler bulunduğuna da işaret eden Avcı, “Adana Ticaret Odası olarak, Mimarlar Odası tarafından bu konuyla ilgili yürütülen düzenleme çalışmalarına destek sağlayarak, hem müteahhitlerin, hem de vatandaşlarımızın doğabilecek olan hak kayıplarının önlenmesini sağlayabiliriz” diye konuştu.