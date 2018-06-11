Dr. Yüksel Gümürdülü, vücudu mikroplara karşı savunan bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının hayati önem taşıdığını bildirdi. Gümürdülü, bağışıklığı güçlü tutmanın en önemli şartlarının başında ise dengeli beslenme, stresten uzak durma ve spor yapmanın geldiğini vurguladı.

Prof. Dr. Gümürdülü, bağışıklık sisteminin bir canlıda hastalığa sebep olabilecek bütün virüs, patojen ve yabancı maddeleri tanıyıp, yok eden diğer bir deyişle vücudun hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlayan bir sistem olduğunu söyledi.

Sürekli hastalanmak, sık sık çıkan uçuklar, kilo kaybı, halsizlik ve yorgunluk gibi durumların bağışıklık sisteminin zayıflığına işaret ettiğine dikkati çeken Prof. Dr. Gümürdülü, bağışıklık sisteminin çökmesinin neden olduğu sonuçları şöyle açıkladı:

“Vücudun enfeksiyonlara karşı direncini azaltır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini 3-5 misli artırır. Kanser ve ülserin görülme sıklığında artışa neden olur. Baş, omuz ve sırt ağrılarına neden olabilir. Kalp krizi riskini artırır. Kronik yorgunluk sendromuna neden olabilir. Metabolizmayı bozarak yaşlanma sürecini hızlandırabilir.”

Gümürdülü, “Vücudun bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasını sağlayan ‘Bağışıklık Sistemi’ korunmadığı takdirde küçük bir zararlı organizma bile ölümcül sonuçlara yol açabilir” dedi.

Ne yapmalı?

Sağlıklı beslenme, kaliteli uyku, düzenli spor gibi alınabilecek birkaç önlem ile bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek ve hastalıklara karşı direnç kazanmanın mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Gümürdülü, vücudun başta kanser olmak üzere mevsimsel ve viral hastalıklarla başa çıkabilmesinin bağışıklık sisteminin güçlü olmasına bağlı olduğunu hatırlattı.

“Ölümcül hastalıklar bağışıklık sistemi çöktüğü anda yakalar” diyen Prof. Dr. Gümürdülü, et, balık, süt ve süt ürünleri, tahıl, sebze ve meyvelerin düzenli şekilde tüketilmesini tavsiye etti.

Sigara içilmemesi, egzersiz yapılması, bol sıvı tüketilmesi, uyku düzenine özen gösterilmesi, gereksiz ilaç kullanılmamasının da güçlü bir bağışıklık sistemi için gerekli olduğunun dile getiren Prof. Dr. Gümürdülü, stresin de önemli faktör olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Stresi tamamen yok etmek mümkün olmasa da em aza indirmeye gayret gösterilmeli.

Yeterli ve dengeli beslenme vücudun stresle mücadele etmesinde ve stres sonucu zayıflayan bağışıklık sisteminin güçlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir.”