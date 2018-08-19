Dr. Yüksel Gümürdülü, herhangi bir sağlık sorunu yaşanmaması için tavsiyelerde bulundu.

Kurban Bayramı arifesinde aşırı ve yanlış et tüketimin bir takım sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Gümürdülü, öncelikle dikkat edilmesi gereken en önemli konunun, kurban etinin kesimden hemen sonra tüketilmemesi olduğunu vurguladı.

Dinlendirilmeden tüketilen etin sindirim sorunlarına yol açacağını belirten Gümürdülü, “Kurban etini dinlendirmeden mangal sefasına başlamayın ve biraz sabırlı olun. Kurban eti, kesildikten sonra 24 saat süre ile dinlendirilmelidir. Bu yapılamıyorsa, önce hijyen koşullarına uygun olarak güneş görmeyen yerde bir süre hava alması sağlanıp, ardından 12 saat buzdolabında bekletilmelidir. Bu bekletme süresi, etin daha yumuşak olmasını sağlayacak ve sindirimi kolaylaştıracaktır” dedi.

Sabah kahvaltısı yerine tercih edilmemeli

Et tüketiminin, sabah kahvaltısı yerine tercih edilmemesi gerektiğine de dikkati çeken Prof. Dr. Gümürdülü, şunları söyledi.

“Kırımızı et, yüksek oranda doymuş yağ içermektedir. Bu nedenle eti yağından ayırıp tüketmek, daha sağlıklıdır. Aksi takdirde bu yağlar kalp damar hastalıklarını tetiklemektedir. Kalp, damar ve yüksek tansiyon hastaları; özellikle et yüzeyindeki görünür yağ tüketiminden kaçınmalıdır. Etli sebze ve bakliyat yemeklerine de fazladan yağ konulmamasında fayda vardır.”

Gut hastalığı oluşumunda önemli etken

Prof. Dr. Gümürdülü, halk arasında ‘zengin hastalığı’ olarak bilinen gut hastalığının oluşumunda da aşırı kırmızı et tüketiminin önemli bir etken olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“‘Gut’un gelişmesinde en büyük rolü, çok fazla tüketilen ve kırmızı ile beyaz etten alınan protein üstleniyor. Etten alınan protein, atakların sıklığını artırırken, baklagil, süt, süt ürünleri ya da yumurtadan alınan proteinin bir sakıncası bulunmuyor. Ancak gut hastası olanların, bazı bitkisel kaynaklı besinleri sınırlanmak zorundadır.”

Prof. Dr. Gümürdülü, Gut hastalığının daha çok 40 yaş üstünde ve genellikle şişman erkeklerde, alkol ve protein tüketimi fazla olan bireylerde görüldüğünü belirterek, “Gut bazı eklemlerde ağrı, duyarlılık, kızarıklık, şişlik ve ısı artışıyla ani olarak gelişen, şiddetli ataklarla seyredebilen bir hastalıktır. Gut vücudumuzdaki ürik asit fazlalığından oluşur. Et tüketimi tek başına gut hastalığına sebep olmamakla birlikte tetikleyici bir faktördür” uyarısında bulundu.