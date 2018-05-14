Dr. Yüksel Gümürdülü, "Zengin iftar sofralarında ölçüyü kaçırmayın" dedi.

Ramazan ayında tutulan oruçların kilo verme aracı gibi görülmemesini isteyen Dr. Yüksel Gümürdülü, "Elbette ki her vücut, günlük alması gereken kalori miktarının altına düştüğü zaman kilo kaybı yaşamaya başlar. Ramazan’da oruç tutmak da gözünüzde bu kalori kaybının oluşmasına bir yol olarak görünebilir ancak doğru olan sağlıklı zayıflamaktır” diye konuştu.

Prof. Dr. Gümürdülü, zengin iftar sofraları, Ramazan ayının getirdiği birliktelikler, düzenli sofralar, akşam geç saatlerde ve bol miktarlarda yenen yemeklerin sağlığı olumsuz etkilememesi için önerilerde bulundu.

Sahur için de önerilerde bulunan Prof. Dr. Gümürdülü, şunları kaydetti:

"Öncelikle sahurda yapacağınız öğün olabildiğince hafif olmalı fakat sizi gün boyunca tok tutabilecek doğru besinlerden oluşmalı. Tahıl ve lif oranı yüksek besinler tercih edilmeli, basit şekerlerden uzak durulmalı. Örneğin beyaz işlenmiş şeker, beyaz ekmek, makarna, pilav çeşitleri, meyve şekeri, meyve suları gibi. Sahurda ağır yağlı gıdalar yerine kahvaltı türü beslenme mideyi gün boyu daha rahat tutar."

İftar vaktinde ise uzun süre açlık sonrasına denk geleceği için yine hafif, mideyi dolduracak ama yormayacak, düşük kalorili, su ve lif oranı yüksek besinlerin tercih edilmesini öneren Prof. Dr. Gümürdülü, "Bunların dışında yağlı yiyecekler kesinlikle yemeyin. Salatayı ve meyveyi bol tüketin. Ağır gıdalar yerine kolay sindirilebilir yiyecekleri tercih edin. Tatlı kesinlikle yemeyin. Tatlı kilonun en iyi arkadaşıdır. Ayrıca tüm yediğiniz yemek sonrasında bol su için. Su içmek bağırsaklarınızı çalıştırır ve daha hızlı sindirim sağlar. Böylece yediklerini hızlıca geri çıkartmış olursunuz" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, "Tansiyon ve şeker hastalığınız varsa iki kat daha fazla kendinize dikkat etmeniz gerekmekte ve ona göre beslenmek durumundasınız" dedi.

Oruç tutarken metabolizmanın hızını düşürmemesi için uzun süre tokluk hissi sağlayacak yiyeceklerle beslenmenin yanı sıra sıvı tüketimine de dikkat çeken Prof. Dr. Gümürdülü, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında ihmal edilmemesi gereken en önemli şeylerden biri de sıvı tüketimidir. Unutulmamalıdır ki günlük sıvı ihtiyacımız 2-2,5 litre kadardır. Bu ihtiyacımızı iftarla sahur arasına yaymamız gerekir. Yeteri kadar sıvı alınmadığında gün içinde tansiyon düşüşü olabilir. Kabızlığa yatkınlık artabilir.”

"Yemekten hemen sonra yürüyüş yapmayın"

Prof. Dr. Gümürdülü, ağır yemeklerden sonra yenilenleri yakmak için tok karnına koşmak yürüyüş yapmak ya da diğer sporları yapmanın sakıncalı olabileceğini vurgulayarak, "Yemekten 2 saat sonra yürüyüş yapmak ise son derece faydalıdır. Yatmadan önce yemek yeme ve sahura kalkmamak veya sahurda sadece su içmek yapılan en büyük yanlışlardan biridir. Açlık süresini böylece 18-19 saat gibi uzun bir zamana çıkartmış oluruz ki bu da hipoglisemiye (şeker düşmesi) bağlı şikayetlerin artmasına sebep olur” diye konuştu.