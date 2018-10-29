Adana'da otomobiliyle profil demirlerine çarpan sürücü feci şekilde can verdi.

Kaza, Sarıçam İlçesi istiklal Mahallesi Buruk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 41 PJ 391 plakalı otomobiliyle ilerleyen Enver Tatlı (34) direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol dışında bulunan profil demirlerine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Feci şekilde can verdi

Olay mahalline gelen sağlık ekipleri, Tatlı'nın suratına profil demiri girmesi sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tatlı'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.