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28 Kasım 2017 12:43

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimci Eğitimi tamamlandı

Adana Valiliği’ne bağlı kurumlarda çalışan ve 5 gün boyunca süren “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimci Eğitimi”ni tamamlayan 30 personele sertifikaları Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş tarafından verildi.

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimci Eğitimi tamamlandı

28 Kasım 2017 12:43


Adana Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2017 Teknik Destek Programı’na sunulan Kamu Personeline Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimci Eğitimi projesi ajans tarafından kabul edildi.


Proje yazma ve proje eğitimi verme konusuyla ilgili kurumsal kapasite eksikliğini gidermek, kurumsal kapasiteyi artırmak için Adana Valiliği’ne bağlı kurumlarda çalışan 30 personele Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emin Güzel ve Yrd. Doç. Dr. Yusuf Halefoğlu tarafından 5 gün boyunca verilen eğitim tamamlandı.


Hibe mekanizması hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kamu kurumlarında çalışan personelin KOSGEB, kalkınma ajansları gibi ulusal ya da birleşmiş milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası fon ve hibe sağlayıcılarının desteklerinden en üst seviyede yararlanabilmelerini sağlamak için ileri düzeyde kamudaki personele eğitim verip donatılmasını sağlamak ve kamu kurumlarına proje üretebilen, yazabilen, yorumlayabilen, eğitimini verebilecek kaliteli elemanlar kazandırmayı amaçlayan projenin sonunda Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş tarafından katılımcılara sertifikaları verildi.




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