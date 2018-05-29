Projeler kenti Adana

Vali Mahmut Demirtaş, Adana Valiliğince başlatılarak uygulanan Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında bugüne kadar 139 bin 224 öğrenci, öğretmen, vatandaş, engelli ve yardıma muhtaç kişiye ulaşıldığına dikkat çekerek “Güney Adana Kalkınma Programı, Adana’nın Kalkınma Stratejisinde bir dönüm noktasıdır” dedi.

Adana Valiliği koordinesinde 11 yürütücü kurum ile 32 ortak ve paydaş tarafından uygulanmakta olan Güney Adana Kalkınma Programı ile uzun vadeli ve çok yönlü bir kalkınma hareketi olarak Mart 2017 tarihinden itibaren Güney Adana bölgesinde yaşayan vatandaşların ve toplumun geniş bir kesiminin hayatlarına dokunmaya başladıklarını kaydeden Vali Demirtaş, “Başarıyla uyguladığımız bu program ile parçadan bütüne gitmek suretiyle ulusal kalkınma hedeflerinin yerine getirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Vali Mahmut Demirtaş, Adana’yı bir proje kenti haline getiren Güney Adana Kalkınma Programı ve SODES çalışmalarına yönelik başlıklar hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Güney Adana bölgesi; kozmopolit nüfus yapısı, kültürel çeşitliliği, verimli tarım arazileri ile sıcakkanlı ve çalışkan halkıyla Adana’nın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde önemli ve hassas bir rol oynamaktadır. Bu bölgede eğitim kalitesinin yükseltilerek örgün ve yaygın eğitime katılımın arttırılmasının, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasının, yoksulluk ve işsizliğin azaltılmasının, sosyal yaşam kalitesinin arttırılmasının, güvenlik ortamının iyileştirilmesinin ve toplumsal bütünleşmenin sağlanarak sosyal uyumun güçlendirilmesinin hem Adana’nın hem de ülkemizin sosyo-ekonomik kalkınmasında bir ‘kelebek etkisi’ yaratacağı bilinen bir gerçektir.”

Güney Seyhan’a 150, Güney Yüreğir’e 100 yataklı hastane

Eski Adana Devlet Hastanesi’nin bulunduğu Karataş yolu üzerindeki alanda, Yüreğir Devlet Hastanesi yapımı çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Vali Demirtaş, “Projesini tamamladık ve yakında Sağlık Bakanlığı ile ihaleye çıkacağız. 25 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede 100 yatak, 28 poliklinik, 13 yoğun bakım ünitesi, 4 tane ameliyathane olacak. 38 tek yataklı, 18 çift yataklı servis odası mevcut olacak. Seyhan’a da şu an Mersin yolu üzerinde Karayolları Şefliğinin muayene istasyonu olarak kullanmış olduğu 45 bin metrekarelik alana, 35 bin metrekare kapalı alana sahip, 150 yataklı 42 poliklinikli, 22 yoğun bakım üniteli, 5 ameliyathaneli, 50 yataklı servis odalı, 34 tane de çift yataklı servis odalı Güney Seyhan Devlet Hastanesi’ni, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

Vali Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında şekillenen 43 alt proje ile Güney Adana Bölgesinde 7’den 70’e tüm vatandaşlara ulaşılmanın amaçlandığını ifade etti.

Demirtaş, projenin uygulamaya konulduğundan bu yana meslek edindirme, istihdam, sosyal yardım, eğitim, seminer, gezi, sanatsal faaliyet, sportif ve sosyal etkinlikler, sağlık taraması, sosyal yardım, meslek edindirme, ev ziyareti gibi faaliyetlerle toplamda 139 bin 224 öğrenciye, öğretmene, vatandaşa, engelliye ve yardıma muhtaç kişiye ulaşıldığını, çeşitli konularda 23 bin 110 adet kitap, dergi ve eğitici materyalin dağıtımı yapıldığını kaydetti.

“Güney Adana Kalkınma Programı, kentin 2023 vizyonudur”

Güney Adana Kalkınma Programını Adana’nın 2023 vizyonu olarak da tanımlanabileceğini belirten Vali Demirtaş, “Halihazırda yürütülen projeler ile Güney Adana bölgesinde değişimin ve gelişimin temellerini atmaktadır. Program kapsamında hazırlanan strateji ve eylem planı ile uzun vadeli ve katılımcı hedefler belirlenmiştir. Güney Adana Kalkınma Programı’nın Adana’nın kalkınma stratejisinde bir yapıtaşı haline gelmesi amacıyla Adana Valiliği koordinesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürmekte olup program kapsamında 43 projeye ilaveten yeni projelerin hazırlıkları ise devam etmektedir” dedi.

“Kalkınma Bakanlığına gönderilen 51 projemiz onaylandı”

“2017 yılında Adana’dan Kalkınma Bakanlığına gönderilen projeler arasından SODES destek tutarı toplamı 16 milyon 231 bin TL olan biri güdümlü olmak üzere toplam 51 projenin bakanlığımız tarafından onaylandığını söyelyen Vali Mahmut Demirtaş, “2017 yılı içinde onaylanan ve şu an yürütülmekte olan 51 projenin kurumlara göre dağılımı ise 34 kamu kurumu, 2 üniversite, 5 ilçe belediyesi ve 10 sivil toplum kuruluşu şeklinde gerçekleşmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 öğretim yılı itibarı ile ulusal ve uluslararası projelerden yararlanma durumu ile ülkemiz genelinde oldukça başarılı bir duruma gelmiş bulunmaktadır. Gerek Müdürlük bünyesinde bulunan Ar-Ge birimi tarafından hazırlanan projeler gerekse bağlı okul/ kurum müdürlükleri tarafından hazırlanan Erasmus+ ve TÜBİTAK gibi projelerle 12 milyon liranın üzerinde bir rakamın şehrimiz ekonomisine kazanımı sağlanmıştır. Uluslararası projeler başlığında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından koordine edilen Erasmus+ programı kapsamında il genelinde yürütülmekte olan 52 proje ile 1 milyon 803 bin Euro (yaklaşık 10 milyon TL) Türkiye Ulusal Ajansı tarafından okullarımıza ve kurumlarımıza aktarılmıştır. Yerel proje başlıklarından TÜBİTAK tarafından koordine edilen 4006 Bilim Fuarlarını Desteklenmesi programı kapsamında okul bazlı başvurular ile başvuru yapabilecek durumda olan 496 okulumuzun 476’sının başvurusu kabul edilmiş ve böylece 2 milyon 380 bin Euro şehrimize kazandırılmıştır.”

"Tüm kurum ve kuruluşlarımızı, proje üretmeye çağırıyorum"

Vali Mahmut Demirtaş, TÜBİTAK tarafından koordine edilen 4004 kodlu Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları ve 4007 kodlu Bilim Şenliği Destekleme programları kapsamında Adana genelinde başvuruları yapılan ve TÜBİTAK tarafından kabul edilerek bütçe tahsisi yapılan 5 proje ile toplam 229 bin 720 Euro’nun okul ve kurumların kullanımına sunulduğunu kaydederek, “Kentimizin sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda gelişip kalkınması için yeni projelerin hazırlanarak yaşama geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu gerçekten hareketle, tüm kurum ve kuruluşlarımızı, proje üretmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.