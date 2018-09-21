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Psikolojik sorunları olan kadın 4'üncü kattan atladı

Adana’da psikoloji sorunları olan kadın oturduğu evin 4’üncü katından atlayarak yaşamına son verdi.

Adana'da psikoloji sorunları olan kadın oturduğu evin 4'üncü katından atlayarak yaşamına son verdi.


Olay, Seyhan İlçesi Barış Mahallesi 50196 sokak içerisinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki Güneş K. bir süredir psikolojik bunalımda olduğu için ilaç kullanıyordu. Bugün sabah saatlerinde oturduğu evin balkonundan aşağı atladı. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede kadının öldüğünü belirledi. Kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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