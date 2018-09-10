PTT Evleri Mahallesi şampiyon oldu

Yüreğir Belediyesi'nin çocukların yaz aylarını daha iyi değerlendirmeleri amacıyla düzenlediği 9-12 yaş arası mahallelerarası minikler futbol turnuvası tamamlandı. Yaklaşık bin 200 sporcu ve 40 mahalle takımının katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın finali de coşku içerisinde geçti. Turnuvaya katılan bütün sporcuların malzemeleri Yüreğir Belediyesi tarafından karşılandı. Yüreğir Belediyesi PTT Evleri Spor Kompleksinde gerçekleştirilen final maçlarında dereceye giren mahalleler; PTT birinci, Akıncılar ikinci, Atakent üçüncü ve Doğankent dördüncü oldu.

Fatih Terim Spor Tesislerinde yapılan törene Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'ın yanı sıra ASKF Başkanı Ahmet Bozan, TÜFAD Başkanı Mehmet Sümer, Adanaspor ve Adanademirspor'un efsane futbolcuları, aileler, muhtarlar ve meclis üyeleri katıldı.

Amacın çocukların spor yapmalarını sağlamak olduğunu ve çocukları spora yönlendirerek birçok olumsuzlukların önüne geçileceğini belirten Başkan Çelikcan, ''Çocuklarımız spor yaparak fiziki gelişimlerinin yanı sıra onları takımdaşlık, arkadaşlık bağlarını güçlendirerek daha sosyal hale gelmelerini sağlamak istiyoruz. Amacımız çocuklarımızın yaz aylarını daha iyi değerlendirmelerini sağlayıp onları spora yönlendirmek istiyoruz. Onun için Yüreğir'i spor tesisleriyle donatıyoruz'' dedi.

Yüreğir'e 19 adet spor tesisi yaparak ilçeyi spor tesisleriyle donattıklarını, tesislerin gençlerin hizmetinde olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Her şey amatör spordan başlıyor. Yetenekli gençlerimizi buralardan keşfedebiliriz. Buralardan yeni Fatih Terim'ler yetiştirmek istiyoruz. Bunun için Yüreğir'i spor tesisleriyle donattık. Gençlerimizin spor tesislerine ulaşmalarını kolaylaştırıyor ve spor yapmalarına yardımcı oluyoruz. Bu turnuvaları düzenleyerek gençlerimizin tesislerimizi tanımalarını buraları daha fazla kullanmaya teşvik etmek istiyoruz'' şeklinde konuştu.