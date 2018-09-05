Pul biberli, salçalı, kahveli esrar sevkıyatına polis engeli

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İncirlik Park Alanı’nda uygulama başlattı. Polis bir araçtan şüphelenerek durdurdu. Hassas burunlu detektör narkotik köpeği otomobilde arama yaptı. Köpek aracın bagaj kısmına tepki verdi. Polis burada yaptığı aramada kutuda mavi poşet içinde 2 kilo 800 gram esrar ele geçirdi. Polis poşeti açtığında hassas burunlu köpeğin esrar kokusunu almaması poşete pul biberi, salça ve kahve konulduğunu tespit etti. Polis araçta bulunan V.A. (36), C.I. (40) ve Ş.M. (40) gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 3 zanlı da tutuklandı.