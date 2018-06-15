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15 Haziran 2018 09:30

Ramazan Optimum’da dolu dolu yaşandı

Ramazan ayı, Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde dolu dolu yaşandı.

Ramazan Optimum’da dolu dolu yaşandı

15 Haziran 2018 09:30


Ramazan ayı boyunca, kostümlü fasıl, karikatür çizimi, gölge oyunu, orta oyunu, meddah, ney dinletisi ve kantocuların oyunu nostalji yaşattı.


Mukaddes ayın manevi değerlerinin doyasıya yaşandığı Optimum’da her yaşa uygun etkinlik düzenlendi. Her gün farklı bir etkinlikle Ramazan coşkusunun yaşandığı Optimum’da; canlı heykeller, animasyon karakter ve kostümlü fasıl gösterileri izleyenlere nostalji yaşattı.


Saatlerce hareketsiz duran canlı heykeller şaşkınlıkla izlenirken, iftar öncesi ve sonrasındaki fasıl dinletisi ruhlara hitap etti. Ulusal ve uluslararası markalı restoranlar ise Ramazan menüleri ile bol seçenek sundu.


Yetişkinler eş, dost ve akrabaları ile iftarlarını açarken, çocuklar için de bol eğlence vardı. AVM’nin tüm katlarını gezen maskot karakterler çocukları eğlendirerek, unutulmaz anlar yaşattı. Türk kültürünün bir parçası olan şirin karakterler Hacivat ve Karagöz’ün atışmaları ise hem çocukları hem yetişkinleri eğlendirdi. İllüzyon şov da izleyenleri hem şaşırttı hem heyecanlandırdı.




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